Galerii ⟩ President külastas jõululaupäeval sisejulgeolekumaja

Riigipeale tehti Tammsaare puiesteel asuvas sisejulgeolekumajas lühike ringkäik. Esmalt kohtus ta päästjatega, kes tõdesid, et on jõululaupäeval juba kahel väljakutsel käinud. Presidendipaar tundis huvi, kas neil ikka jõululaud ka on. Selgus, et kööginurgas prae vaaritamine käib.