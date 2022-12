Kihnu kalender mõjub nagu kalandusõpik

Jaanuari ehk niärikuu kala on meriforell, mis kihnu keeles on vorell, kokku 13 kodumere kalaliigi hulgas on ka rahvuskala räim. Kalaliikide mandrikeelsed tutvustused koostas merebiloog Jüri Tenson, pildid on võetud tööstuskalade atlasest. Kihnupärasust lisab kaheksakanna motiiviga mustririba läbiva kujunduselemendina.