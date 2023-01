“Me oleme kogunenud siia ausamba juurde, et anda au kõigile neile, kes on andnud enda elu selle eest, et me saaksime olla vabad,” lausus Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja. Ta lisas, et see maailm, milles praegu elame, meenutab ehedalt meie vabadussõda, kus mehed ja naised pidid seisma oma maalapi ja lähedaste eest.