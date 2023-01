Tori valla jõulukuuski oodatakse kolmes kohas

Tori valla kultuurikeskuse kultuurikorraldaja Argo Juske sõnutsi toimub säärane üritus vallas teist korda. Ehkki soovitus on kuused päev varem kohale viia, võetakse vastu need, kes kuusk auto katusel või kärus, viimasel minutil kohale jõuavad. “Varasemate toojate pealt näeme, palju neid umbes tulla võib. Paljudel on kodus juba kunstkuused, vaatame, palju neid kuuski üldse tuleb,” seletas Juske.