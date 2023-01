Uus angaar loob lennuväljal lisavõimalusi

AS Tallinna Lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts rääkis, et peamine eesmärk on meelitada siia eri lennuettevõtteid. “Teeme tööd selle nimel, et pakkuda Pärnus ja teistes jaamades kõrge kvaliteediga teenindust, nüüdisaegseid tingimusi ning võimalust lennukeid parkida või hooldusteenust pakkuda,” selgitas ta.