Pärnumaalt pärit iduettevõtja pälvis Aasta Asutaja tiitli

Ready Player Me loob metaversumis kasutamiseks mõeldud virtuaalseid avatare. Pärnumaa juurtega Eesti iduettevõte on valdkonna vaieldamatu globaalne turuliider ning selle klientide seas on suured mänguarendajad, Warner Bros filmikompanii, aga ka näiteks Dior ja Adidas. 2022. aastal on Ready Player Me tehnoloogia abil maailmas loodud kuus miljonit avatari tuhandetes erinevates mängudes.

Startup Estonia andmetel tegutseb tänasel päeval Eestis 1445 iduettevõtet ning Eesti Startup Auhindade saajad kuulutati reedel välja kümnes kategoorias. Võitjad valiti välja ligi 250 kandidaadi hulgast, keda esitasid kogukonna liikmed ise.

Ready Player Me asutajatele andis Aasta Asutaja auhinna üle Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes kutsus edukaid idufirmasid üles jagama oma õppetunde ja kogemusi teistega ning asutama uusi iduettevõtteid. Tema sõnul on Eesti hea koht, kus alustada ettevõtlusega ja kuhu tuua mujalt parimad eksperdid, kuid riigi suurus piirab kasvu. "Suuremahuliseks äritegevuseks tuleb seda teha kõikjal maailmas. Loodan, et üha rohkem inimesi mõistab, et iga Eestist välismaale tehtud investeering ei ole meie kaotatud investeering, vaid edulugu," rääkis riigipea. "Mida paremini meie ettevõtted end välismaal sisse seavad ja mida tuntumad on nad maailmas, seda lihtsam on järgmistel jalg ukse vahele saada."