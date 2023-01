Korduvalt röövpüügilt tabatud kalurid jätkasid nahaalselt seaduserikkumist

On novembri alguse õhtu. Janek Nõmm ja Kairo Sutt, kel on taskus rannakaluri kutsetunnistused, on Pärnu lahes võrke välja võtmas. Meestel on välja võtta 80 nakkevõrku, kuigi tegelikult neil nii palju püüniseid meres olla ei tohikski.