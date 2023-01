Keeldu eiranud kalamees kupatati kaldale

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Andra Väärtmaa sõnutsi on jääolud väga muutlikud ja ehkki vahepeal oli mõni miinuskraad, on viimastel päevadel valitsenud sula ja puhunud tuuled. “Pärnu jõel on mitmes kohas kalda ääres vesi ja mõnes paigas on lahtine vesi,” teadis Väärtmaa Pärnu jõe jääolude kohta rääkida.