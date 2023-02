Pärnumaa maavaradest enamiku kasutab riik teede ja Rail Balticu tarbeks

Seni on rahandusministeeriumi nõuniku Alan Roodi selgitust mööda olnud nii, et kaevandusettevõte on esitanud taotluse oma parema äranägemise järgi. Kaevandaja sooviavaldusele järgneb keskkonnaameti kiri, millega küsitakse kohalike arvamust. Tihtilugu tuleb elanikele üllatusena, et nende kodu lähedalt võidakse hakata maavara ammutama.