Päästeameti ennetusbüroo kõneisiku Terje Partsioja sõnutsi on kodudes peamiselt probleeme kütte- ja elektrisüsteemidega. Näiteks on küttekolded vananenud: kivid sisse vajunud või tekkinud praod, mille vahelt vingu sisse tuleb. Paljudes kodudes on elektritööd justkui pooleli jäänud või on ühendatud vask- ja alumiiniumjuhtmed, mis on äärmiselt tuleohtlik kombinatsioon.