Galerii ⟩ Rääma kooli remontijad tegid sapikast Ferrari

Renoveeritud õppehoone on avar ja valgusküllane. Kogu majas annab tooni roheline, mis on ajendatud kooli sümboolikast.

Õppehooned on saanud täiesti uue sisu. Välja on ehitatud drenaažisüsteem, et hoida koolimaja niiskuskahjustuste eest. Samuti uuendati klassiruume, ventilatsioonisüsteemi, maja tugev- ja nõrkvoolusüsteemi.