Pärnu teenetemärgi saab 15 inimest

Jalgpallurile ja treenerile Karl Palatule antakse teenetemärk noorte liikumisharrastuse propageerimise, Pärnu jalgpalli arendamise ja Baltikumi suurima noorte jalgpalliturniiri korraldamise eest. Palatu on jalgpalliklubi Vaprus tegevjuht ja Pärnu Summer Cupi peakorraldaja. Eesti üks suuremaid jalgpalliturniire toob vutiväljakule tuhandeid noori, eelmisel aastal osales sellel ligemale 2000 noort. Pärnu Summer Cup on linna suurim laste ja perede spordifestival ja tänu sellele turniirile on Pärnu palju tuntust juurde saanud.

Võrkpallitreener Helju Sutt saab teenetemärgi hindamatu panuse eest Pärnu ja kogu Eesti võrkpallielu viimisel rahvusvahelisele tipptasemele. Sutt alustas võrkpallitreeninguid 1956. aastal Pärnu spordiklubis Bernhard Lõhmuse õpilasena, ta on olnud kolmel korral Eesti meister ja kolmel korral Eesti karikavõitja. Sutt on juhendanud mitu korda Eesti meistriks tulnud Pärnu naiskonda ja olnud Eesti koondise üks treeneritest. Tema käe all on treeninud mitu õpilast, kes on tänasel Eesti võrkpallimaastikul tuntud tipptasemel sportlaste, kohtunike ja treeneritena. Helju Sutt on ise tunnistanud, et ta on rahul, et tema tööd jätkavad tema õpilased Andrei Ojamets, Raul Reiter ja Kaisa Kirikal ning Eesti üks tuntumaid kohtunikke Mehis Merilaine.