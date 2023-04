Peagi Pärnus hommikuse lehekande üle võttev Eesti Post otsib töökäsi

Pärnus on ligemale 8000 ajalehe- ja perioodikatellijat. Eesti Posti jaotuskeskuste Lääne piirkonna juhataja Dagmar Sillari jutu järgi peaks uuel kuul hakkama varahommikuti Pärnus lehti kandma paarkümmend inimest nii jalgsi kui autoga. Praegu ongi ettevõte keskendunud töötajate värbamisele ja nende väljakoolitamisele.

“Osa töötajaid on juba olemas, aga meil on vabu töökohti. Julgustame Express Posti töötajaid ja teisi huvilisi kandideerima. Meil on Pärnus värbamispäevad 5. ja 13. aprillil ja tihedat koostööd teeme töötukassaga,” rääkis Sillar. “Peale varahommikuste lehekandjate, eriti autojuhtimiskogemusega inimeste, otsime täistööajaga postikullereid.”