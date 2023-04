Pärnu abilinnapea Meelis Kukk avaldas, et paar nädalat tagasi allkirjastas linnapea jalgpallihalli lisatoetuse lepingu ja 750 000 eurot on laekunud linnakassasse. Kuke sõnutsi on jalgpallihalli ehitustööd sujunud ladusalt ja oodata on objekti kasutusseandmist septembri lepingutähtajast kuid varem.