Pärnu linnavõim tahab kaheksa kuud kestnud öist müügipiirangut muuta

Alkohoolsete jookide müügi pikendamist kahe tunni võrra soovivad ettevõtjad, kellele suvi on peamine teenimisvõimalus. Arvestades, et Pärnu on kuurortlinn ja piirangute tõttu on õigusrikkumiste arv kesklinnas vähenenud, võiks linnavalitsuse hinnangul lubada suvekuudel ööl vastu reedet alkoholi kohapeal tarbimiseks müüa hommikul kella neljani.