Tänavune Jannseni auhind väärtustab kauase haridusjuhi elutööd

Auhind antakse üle Jannseni sünniaastapäeval, 16. mail Koidula muuseumi aias, kus kontserdiga astub üles Pärnu kammerkoor Elo Kesküla juhatusel, istutatakse mulda Koidula roos ja avatakse näitus õuegaleriis. Samas kuulutatakse välja Pärnu Postimehe gümnasistide ja tudengite arvamuslugude võistluse võitja. Noortelt oodati arutlusi teemal “Vägivallata (kooli)elu. Kas see on võimalik?”. Võidutöö preemiaks on 204 eurot: just nii palju aastaid möödub tänavu Jannseni sünnist.



Pärnu linnavalitsuse väljaantava Jannseni auhinnaga on linna kultuuri- ja haridusellu märkimisväärse panuse andnud isikuid tunnustatud 1994. aastast. Preemia suurus on 5000 eurot ja auhinnaga käib kaasa Johann Voldemar Jannseni bareljeefiga lauamedal.



Riina Müürsepp on pühendanud suure osa oma elust hariduse edendamisele, olles töötanud siinsel haridusmaastikul eri ametikohtadel üle 45 aasta. Ta on olnud Rääma põhikooli õpetaja, direktor ja õppealajuhataja. Juhtinud Pärnu majanduskooli ja Tartu ülikooli Pärnu kolledžit ning näinud palju vaeva selle nimel, et Pärnuski on nüüd juba aastaid võimalik omandada kõrgharidus.



Aastatel 2000–2005 oli Müürsepp Pärnu abilinnapea.



2005. aastast on Jannseni auhinna tänavune laureaat Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor ja selle ajaga on kool arendatud tuntud ja tunnustatud kutseõppeasutuseks, mis pakub kvaliteetset haridust ja valmistab õpilasi ette edukaks karjääriks.