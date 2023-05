Eile hilisõhtul 22.30 paiku asusid Paldiski Lõuna sadamast Saarde tuulepargi poole teele esimesed kolm tuulikulaba. Pärnumaa ja Viljandimaa piiri lähedale jõudsid need poole viie ajal hommikul.

Laba vedava veoki pikkus on ligemale sada meetrit. Võrdluseks, Lux Expressi buss on ainult 15 meetri pikkune. Seega on veosel kogupikkust pisut alla seitsme suure reisibussi.