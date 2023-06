Pärnu soovib saada ELi programmist teede rajamiseks 28 miljonit eurot

Pärnu, Tallinn ja Tartu saavad liikluse ohutumaks ja keskkonnahoidlikumaks muutmiseks 92 miljonit eurot, millele lisandub omavalitsuste 30protsendiline omaosalus. Kui Pärnu soovib kasutada 28 miljonit, oleks omaosalus 8,4 miljonit eurot. Euroopa Liidu kaasrahastatav programm on mõeldud jalgratta- ja trammiliikluse arendamiseks ja ühistranspordisõlmede rajamiseks.

Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare sõnutsi on Pärnu linnavalitsusel soov kasutada Pärnu linnale mõeldud 12 miljonit eurot Raba–Laia sillaga seotud jalgrattateede võrgustiku rajamiseks ja 16 miljonit eurot loodetakse kasutada Rail Balticu reisiterminali sidumiseks teiste ühiskondlike transpordisüsteemidega.

“Meede pole veel avatud, seetõttu on vara öelda, mille ehitamiseks ja kuhu toetusest ja linna omaosalusest jätkub,” lisas Roosaar.

Kliimaminister Kristen Michal nentis, et praegu kooskõlastusringil oleva toetusmeetme eesmärk on edendada suurima liikluskoormusega linnades säästlikku liikuvust.

“Kiire linnastumine, liiklusummikud ja õhusaaste on suur probleem eelkõige Tallinnas, aga teisteski Eesti suuremates linnades,” märkis ta. “Seepärast on oluline pakkuda rohkem alternatiive autode kasutamisele. See tähendab nii ühistranspordi võimaluste mitmekesistamist, rattateede võrgustike väljaarendamist kui ka muid autostumist vähendavaid tegevusi.”