Rail Balticu mõjude heastamiseks hakatakse taastama metsise elupaiku

RMK sõlmis projekteerimislepingu aktsiaseltsi Projekteerimisbüroo Maa ja Veega kahe metsise püsielupaiga taastamiseks Pärnu maakonnas. Lepingu maksumus on 41 224 eurot.

Nii Saarde vallas asuvas Lodja metsise püsielupaigas kui ka Häädemeeste vallas asuvas Nepste metsise püsielupaigas on loodusliku veerežiimi taastamise projektide eesmärk leevendada ja hüvitada Rail Balticu kiirraudtee rajamisega Edela-Pärnumaal metsisele avalduvaid negatiivseid mõjusid selliselt, et säiliks metsise Luitemaa–Laiksaare alamasurkonna soodne looduskaitseline seisund. Selle saavutamiseks on vaja mõlemas paigas looduslik veerežiim taastada.

Saarde vallas asuv objekt paikneb riigimaal ja selle pindala on 213 hektarit, objekti kraavivõrgu pikkus on 17,5 kilomeetrit. Häädemeeste vallas asuv objekt paikneb riigimaal ja selle pindala on 137 hektarit, objekti kraavivõrgu pikkus on 9,5 kilomeetrit.

Pärast projekteerimistöid, mis lõpetatakse 2024. aastal, alustatakse eelduslikult 2025. aastal elupaikade taastamistöödega.

Metsise elupaikade asustus on kõikjal langenud. Kui 2004. aastal hinnati metsisekukkede arvukuseks Lõuna-Pärnumaal 45–60 isendit, siis viimaste loenduste järgi mängib uuritud alal 30 isaslindu. Eestis tervikuna on hinnanguliselt 1300 metsisekukke. Just isaslindude arvukus annab lihtsa indikatsiooni asurkonna elujõulisuse kohta. Peamine metsiste elupaikade kaduvuse põhjus on suurenenud inimtegevus, näiteks metsaraie ja metsakuivendused. Samuti vähendab metsise arvukust kisklus.