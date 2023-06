Galerii ⟩ Pärnu rohealalt leitu jahmatas kogenud loodusekspertigi

See paik, mida loodushuvilised hiljuti uurisid, on väga sobiv paljudele taimedelegi. Siin on rohkem päikeselisi päevi ja niiskust kui paar kilomeetrit eemal sisemaal. Paljudele siinsetele liikidele sobib merega kaasnev soolasus. Rannikuluited ja jõe suudmeala loob omaette liikidele sobivad elutingimused. “Erilisust on siin palju,” rõhutas Tammekänd.