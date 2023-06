Joobes ja juhtimisõiguseta sohver jäi autost ilma

Teisipäeval, 13. juunil tabas politseipatrull Pärnus sõiduauto Audi A6 roolist alkoholi tarvitanud 26aastase mehe, kellel ei olnud juhtimisõigust. Pärnu politseijaoskonna patrullijuht Henry Murumaa rääkis, et sama mees on politseile varasemast tuttav.

Murumaa sõnutsi viitab mehe käitumine vastutustunde puudumisele ja talle määratud varasemad karistused ei hoia teda liiklusest eemal. “See näitab, et inimene on ohtlik nii endale kui kaasliiklejatele ja ta ei mõista oma tegude võimalikke tagajärgi,” ütles patrullijuht. “Seetõttu taotles politsei talle karistuseks arestipäevi ja tema sõiduvahendi konfiskeerimist, et tal ei oleks võimalik enam teiste ega iseenda elu ohtu seada.”