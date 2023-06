Jahtklubi bussis istuv häirekeskuse töötaja haarab kätte raadiosaatja ja teatab: “SunCity lähedal on vette kukkunud inimene.” Lihula päästjad uurivad täpsemalt, kus see asub. Häirekeskusest saavad nad teada, et mööda jõge tuleb sõita ülesvoolu Kesklinna sillast edasi ja uppuja peaks olema neist paremal.