Mõni päev tagasi pidas Pärnu politseijaoskonna merepäästja Terje Lemmik suvepealinna veesõidu reegleid tutvustava loengu ühele lätlasele, kes enda väitel ei teadnud, et jahtklubi juures lainetust teha ei tohi. Lemmik märkis, et tegelikult on iga riigi sadamate aladel sellised reeglid. Lätlane oli öelnud, et ta ei näinud ka märki, mis sellest teavitaks.