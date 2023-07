Galerii ⟩ Kolima pidanud vanakraamiturule ei paista suvises Pärnus uut sobivat asukohta

“Paraku on meie kodulinna eripära, et puudub ajutiste ürituste läbiviimiseks väljak või plats,” märkis täituru organiseerija Maris Niin. Lisades, et on uurinud kümnete Pärnu linnas asuvate kinnistute saadavust. Pakkumiste hinnad, mis on tulnud eraomanikelt, on kaheksa päeva eest kuus olnud kohati neljakohalised. Sellisele hinnale hammas peale ei hakka.