Pärnu Kaubamajakas saab tuleval aastal mahuka laienduse

Jaekaubanduse seisu kommenteerides ütleb Pinsel, et arve vaadates on väga raske näha kindlat suundumust. Pinseli hinnangul liigutakse tavalises rütmis, kuigi võiks arvata, et inimestel on hinnatõusu tõttu vähem raha kasutada. Traditsiooniline kaubandus on heal järjel, võib minna ka kehvemaks, aga alati on languse järel oodata tõusu. “Mulle tundub, et oleme Eestis hinnatõusuga kohanenud ja loodetavasti on see taltumas. Meie numbrites langust ei paista,” rääkis ta.