Fotod pidevalt üle ajavatest pakendikonteineritest Pärnus Tammsaare puiestee ääres on tehtud tänavu märtsis ja mais.

​Pärnu ranna rajooni elanik on pea iga kuu saatnud vastutajale pildi Tammsaare puiestee ääres üle ajavast pakendikonteinerist. “Tänavad ja küsivad asukohta. Siis tehakse tühjaks. See on ikkagi üks olulisi turistide ja kohalike liikumistrajektoore. Kas sellist olukorda ennetada ei saaks?” arutles pärnakas, mõistmata, miks inetu vaatepilt aina kordub.