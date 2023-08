Sügiseks valmib Sinti trikirada

2021. aasta jaanuaris Sindi noortekeskuses toimunud kohtumisel paisati õhku mitu ideed, mida Sindi avalikku ruumi noorte tarvis rajada. Üks ettepanekuid oligi teha pumptrack. See on trikiratturitele mõeldud rada, mis koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on võimalik “pumbata” kiirust. Rada sobib nii väikelastele, teismelistele, täiskasvanutele kui seenioridele.