Keskkonnaagentuur hoiatab ohtlike ilmaolude eest

Seetõttu andis keskkonnaagentuur kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, mis tähendab, et tuleb olla tähelepanelik ja jälgida ilmaprognoosi.

Sünoptik Kairo Kiitsak andis sotsiaalmeedias teada, et südasuviselt sooja, kuid väga niiske õhumassi teekond põhja suunas on alanud. Poolast ja Leedust on juba esimesed äikeselained üle käinud.