Pärnjõe kooli kolmanda kooliastme sulgemine ei olnud kõigile lapsevanematele karvamööda. Osa lapsevanemaid leppis kokku, et saadavad olenemata koha olemasolust oma lapsed 1. septembril senisesse kooli. Tänaseks on teada, et see mõte on maha maetud.