Tootsi lasteaia-põhikooli kolmanda klassi õpilane Kaspar Hvedzevitš ootas kooliminekut väga, sest tahtis näha, kuidas renoveeritud koolimaja välja näeb. Tema lemmikõppeained on inglise keel, kunst ja kehaline kasvatus. “Kunstis me teeme väga palju lahedaid asju, kehalises saab trenni teha ja inglise keel meeldib sellepärast, et mu ema annab mulle seda tundi,” põhjendas ta.