Wagyu’d on pärit Jaapanist, kus neid kasutatakse tööloomadena. See on ainus veisetõug, kes suudab liha vahele rasvakihi kasvatada. “See on hõrk ja eriline liha võrreldes teiste veise tõugudega. Paraku Jaapan ei müü elusloomi välja, sealt saab osta vaid spermat ja embrüot,” rääkis Lisanna.