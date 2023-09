Pärnu kesklinnas kõrguv ohtlik koletorn ilmselt lammutatakse

Lai 10 kinnistul asuv segutorn kuulub osaühingule Rumer Arendus, mis on Port Artur Grupp OÜ tütarettevõte. Port Arturi tegevjuhi Mari-Liis Lembitu selgituse järgi on nad pärast augustikuist juhtumit, mil noored ronisid torni katusele pildistama, selle sissepääsud kindlustanud ja torni äärest on puid maha võetud. Samuti on plaanis torni ümbritsev metallist ehitusaed lähiajal parandada.