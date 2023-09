Saarde vallavanem pani kodurahu huvides lauale lahkumisavalduse

Karu tunnistas, et ei astu vallajuhi ametist tagasi oma sügavast veendumusest, et sellesse ametisse ei kõlba, vaid kodurahu huvides.

“Vallavanema vahetus toimub valimisliidu ühise otsusena. See on poolteise kuu jooksul toimunud koosolekute tulemus,” kõlas Karu suust poliitiliselt korrektne põhjendus tagasiastumise kohta. “Jõudsime arusaamiseni, et nii oleks mõistlik teha, et üheskoos valla nimel edasi tegutseda. Läheme sõbralikult edasi.”