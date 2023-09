Jõulumäe sisehall on lähiregioonis ainulaadne selle poolest, et see vastab FIFA ehk rahvusvahelise jalgpalliliidu nõuetele. Kui senised Eesti liivahallid on mõeldud eelkõige rannavolle ja tennise mängimiseks, siis Jõulumäe oma on mõõtmetelt loodud rannajalgpalli tarvis. “See sobib muudegi suviste spordialade nagu rannavõrkpalli, käsipalli ja tennise harrastamiseks,” lausus Tasalain.