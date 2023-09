Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et Pärnus oli sademete summa eile õhtul kella 21st kuni täna hommikul kella 6ni 43,4 millimeetrit, mis on 71 protsenti septembri normist, mis on 61 millimeetrit.