Kinnisvaraekspert: Suvel oli Vahemere asemel trendikam Pärnu lahe ääres puhata

Suvepealinnas müüdi lõikuskuul 61 korterit, mida on kuus protsenti vähem kui aasta eest samal ajal.



Uus Maa kinnisvarabüroo juht Jaanus Laugus rääkis, et kuigi tehingute arv on vähenenud, ostetakse järjest enam suvepealinna korter teiseks koduks või lihtsalt suvitamiseks. “Paljud eestlased taasavastasid meie oma kuurordid ja sel suvel oli Vahemere asemel trendikam Pärnu lahe ääres puhata,” ütles Laugus. Ta lisas, et Soome suunaltki on turism Lääne-Eestisse taastunud.



Viimase kolme aastaga on aga Pärnu korterite ruutmeetri mediaanhind kallinenud 50 protsendi võrra. Näiteks tõusid 2023. esimesel poolaastal Pärnu korterite hinnad mullu sama ajaga võrreldes peaaegu 13 protsenti. “Kallimate Pärnu uusarenduste eest küsitakse praegu 6000 ning Haapsalus 4000 eurot ruutmeetri eest,” tõi Laugus näiteks.



Lauguse teatel pole nii kõrgeid üürihindu kui sel suvel Pärnus varem nähtud. “Kuna ostuotsuseid lükatakse endiselt pigem edasi, on pikemaajalise üüri hind mullusega võrreldes kümmekond protsenti tõusnud,” avaldas ta.



Suve jooksul on müügipakkumiste arv kasvanud ja valmimas mitu suurt arendust. “Kuna hinnad on kiirelt kerkinud ja pakkumisi on juurde tulnud, siis võib lähiaja perspektiivis oodata isegi korrektsiooni allapoole,” selgitas ekspert.



Pikemas vaates – kui valmib neljarealine põhimaantee ja Rail Balticu raudteeühendus, mis võimaldab inimestel tunniga Tallinna jõuda, näevad paljud Lauguse sõnutsi Pärnut järjest enam igapäevase elukohana ja hinnad lähevad suure tõenäosusega üles.