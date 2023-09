Lääneranna vallajuhtide sõnavõtud ei anna Metskülale lootust

Kõigepealt tuleb Lääneranna vallavalitsusel 4. oktoobriks esitada Metsküla kooli lapsevanematele kompromissettepanek. Lapsevanematel on omakorda aega 11. oktoobrini, et sellele vastata. Lapsevanemate esindaja Silvia Lotman märkis, et nad ütlesid kohtuski välja, et on nõus kompromissina tegema erakooli, aga seda pole võimalik teha sellest õppeaastast. Praegu kirjutavad nad erakooli põhikirja ja esitavad esimesel võimalusel ministeeriumile taotluse.