Pildid ⟩ Pärnust leitud üllatuskülalised ärkasid muuseumis uuele elule

Kui Lindt 2016. aastal Papiniidu kandis raudtee äärest jäätmaalt liblikaid kogus, leidis ta seal nõmmesilmiku, kollaka aasasilmiku ja kõige suurema üllatajana nurmikusilmiku, keda ei osanud sellisest kohast leida. “See on märk, et hooletusse jäetud jäätmaadest on linna elurikkusele kasu,” tõdes ta.

“See, et lõunapoolsed liigid meile levivad, on putukate seas viimasel ajal üsna tavaline,“ seletas Lindt.

Kui liblikad on levinud omal käel, inimese abita, siis Pärnu rannikult leiab liike, kelle siia levimisele on kaasa aidanud inimese käsi. Võõrliike on Eesti vetes omajagu, kuid mõni neist on seni leitav ainult Pärnu lahest, mistõttu nad on saanud mingis mõttes Pärnu lahte iseloomustavateks liikideks.