Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas tõdes, et alati võiks broneeringuid rohkem olla, kuid üldiselt pole viga. “Eks seda natuke ole tunda, et rahval järjest vähem raha käes on ja seda kulutama väga hea meelega ei hakata,” lausus ta. “Märgid on õhus, aga midagi pole veel käes.”