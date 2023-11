Pärnu tunnustab sotsiaaltöötajaid ja terviseedendajat

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija on Pärnu laste ja noorte tugikeskuse perevanem Daisi Lorents. Ta on aktiivne märkaja, nakatavalt naerusuine, hea planeerija ja koostööaldis perevanem, keda võib julgesti nimetada pereväärtuste kandjaks. Meeskonnas on ta liider, kes võtab ohjad enda kätte, suunab ja innustab erilisi lapsi ja noorukeid ning tegutseb julgelt projektide avastaja, kirjutaja ning elluviijana, et laiendada laste silmaringi ja anda elule värvi ja mõtet. Lorentsi käe all kasvavad vanemliku hoolitsuseta lapsed ja noorukid, kes on öelnud, et Daisi on heasüdamliku suhtumisega, vahel liiga hoolitsev ja aktiivne tunnete peegeldaja, kuid siiski väga tore inimene, kes ei sahmi kogu aeg köögis, vaid leiab aega kuulata.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetuse pälvib Pärnu linna lastekaitsespetsialist Kadi Kask, kes on üks politsei koostööpartneritest. Alates sellest, kui Kask lastekaitses tööd alustas, on ta üles näidanud palju initsiatiivi, hoolivust ja töötahet. Koostöö temaga on alati väga meeldiv ja tõhus, tal on tugev empaatiavõime ja ta on lahendustele orienteeritud. Kasel on lai silmaring, mistap ta suudab pakkuda raamidest-välja-lahendusi. Ülesanded, mille ta endale võtab, viib ta alati lõpuni ja läheb süvitsi nendegi juhtumitega, mis on tulnud kolleegide asendades. Kaske hindab kõrgelt ka koolipersonal. Näiteks on kooli juhtkond esitanud taotluse, et ta tegeleks teise lastekaitsespetsialisti juhtumiga edasi, kuna tema töö on tulemuslik.