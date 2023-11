“Seda pesa mäletan nõukogude ajast, oma lapsepõlvest, kui see oli tunduvalt väiksem,” meenutas Luik, kes mujal pole nii suurt sipelgapesa kohanud. “Ma pole küll ekspert, kuid see tundub mulle ebatavaliselt suur.”

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo vanemspetsialist Maarja Nõmm kinnitas, et fotol olev suur kuklasepesa on ilmselt aastakümneid vana. Ta märkis, et erakordne on nõnda suure pesa paiknemine otse elava liiklusega tee ääres.