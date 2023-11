Raskeveokite all ägav vald küsib valitsuselt erakorraliselt raha

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit juhib tähelepanu, et investeeringud kliimaneutraalsuse saavutamiseks toovad kaasa suuri mõjusid kohalike elukeskkonnale ja turvalisusele, mida seni pole arvesse võetud ega leevendatud. Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepark saab olema Baltikumi suurim taastuvenergeetika ala, mis katab ligikaudu kaheksa protsenti Eesti tarbitavast elektrist ja on seega riikliku tähtsusega objekt. Selle ehituse pärast veetakse aga karjääridest ohtralt ehitusmaterjali ja suured veokid läbivad asulaid. Vallavanem rõhutab, et eesmärk on kliimaneutraalsusele igati kaasa aidata, kuid mitte kohalike elanike turvalisuse arvelt.



Koidu teatel ei saa olla nii, et ehitamise käigus muutub keskkond palju ohtlikumaks. Sopi-Tootsi tuulepark on esimene suurem taastuvenergiapark, mis Põhja-Pärnumaal rajatakse, aga neid kavandatakse teisigi. «Ootame valitsuselt, et meid kuulataks ära ja saaksime ühe laua taga päriselt asja arutada,» teatas Koit.



Olulisi teelõike, mis seoses energiaobjektidega on suure koormuse all, asub vallas neli. Transpordiametki on nentinud probleemi, kuid järgneval kahel aastal ei ole ette nähtud raha, et kitsaskohti lahendada.

Nüüd tegi Põhja-Pärnumaa vald valitsusele ettepaneku eraldada selle aasta riigieelarvest summad turvalise liikumise tagamiseks, et ümberkorraldused ellu viia juba tuleval aastal. Täpsemalt küsib vald raha kergliiklustee rajamiseks Tootsi ja Uduverre; Kergu külas Coopi poe esise riigitee rekonstrueerimiseks laiemaks ja laugemaks ning kergtee rajamiseks; Pärnu-Jaagupis Kalli maantee ristmiku valgustamiseks ning turvapiirete paigaldamiseks sõidutee ja kõnniala vahele; raskeveokite (välja arvatud piirkonna ettevõtlust teenindav transport) alaliseks ümbersuunamiseks Vändra alevit läbivalt maanteelt.

Peale selle kutsub vallavalitsus üles kaaluma õiglase ülemineku fondi kasutamist Pärnumaa heaks, et tagada õiglane tasakaal keskkonna muutuste leevendamisel kogu riigis.