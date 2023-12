Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor rahvastikuteadlane Allan Puur kinnitas, et aastad 2022–2023 lähevad ajalukku negatiivsete sündimusrekorditega. Eelmisel aastal sündis Eestis 11 646 last ehk 12,2 protsenti vähem kui aasta varem. “Lõppeval aastal jääb sündide arv suure tõenäosusega veidi alla 11 000, prognoositav vähenemine on kuus–seitse protsenti. Nii vähe sünde pole Eestis nähtud mitmesaja aasta vältel. Viimase kahe aasta järsk langus on puudutanud kõiki Eesti piirkondi, teiste hulgas Pärnumaad,” tõdes Puur.