Galerii ⟩ Häädemeeste vald tähistas sünnipäeva ja tänas tublisid inimesi

Häädemeeste valla tunnustuse saajad

Enn Tasalain Foto: Sigrid Absalon

Valla aukodanik Enn Tasalain

Võiste rannakülast pärit Enn Tasalaini algatusel hakkasid koolinoored 1960ndate lõpul Pärnumaal tegelema aktiivselt suusaspordiga. Nüüdseks on Jõulumäe suusarajad kogunud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

1976. aastast on Tasalain tolleaegse nimega Võiste rahvaspordibaasi ja nüüdse Jõulumäe tervisespordikeskuse arengu eestvedaja ja ideede genereerija. 2014. aasta lõpuni töötas ta seal juhatajana, 2015 –2019 haldus- ja arendusjuhina. Alates jaanuarist 2020 töötab samas kohas nõunikuna.

Tänu Tasalaini julgetele ideedele ja ettevõtlikkusele on Häädemeeste vallas olemas spordi-Meka, kus leiavad meelepärast tegevust paljude alade harrastajad lastest eakateni.

Tema panus sportimisvõimaluste arendamisel ja laiendamisel Häädemeeste vallas, sealhulgas Häädemeeste staadioni projekti lähteseisukohtade koostamisel, ja seega kogu Häädemeeste valla maine kujundamisel on hindamatu.

Valla vapimärgi laureaat Tiia Soomre

Alates 1993. aastast edendab Tiia Soomre Häädemeeste valla haridus- ja kultuurielu. Ta on töötanud Häädemeeste muusikakoolis 30 aastat pedagoogina, sealhulgas 20 aastat direktorina. Muusikakooli õpilased on kaunistanud oma esinemisega Häädemeeste valla sündmusi. Muusikakooli väärtustamine Häädemeeste vallas on tähtsaim järjepidev protsess, mida Soomre on juhtinud ja samuti on ta hoolt kandnud kõikide kolleegide motiveerituse eest.

Soomre juhtimisel on Häädemeeste muusikakool olnud mitme Eestis tunnustatud muusiku taimelava. Muusikakooli õpilasi on ta saatnud laulu- ja pillipidudele.

Aastaid on Soomre sõitnud Metsapoole kooli õpilastele muusikakooli tunde andma. Peale töö muusikakoolis on ta aktiivselt osalenud Häädemeeste valla kultuurielu korraldamisel.

Valla vapimärgi laureaat Ülle Alanurm

Ülle Alanurm on olnud kauaaegne perearst Uulu ja Võiste piirkonnas. Ta on teinud oma tööd alati kogu südame ja hingega ning seetõttu hindavad vallaelanikud tema tööd väga kõrgelt. Alanurm on andnud väärika panuse valla elanike tervise heaks.

Valla hariduspreemia laureaat Metsapoole põhikool

Metsapoole põhikooli tunnustatakse rahvuslike traditsioonide pikaajalise ja järjekindla hoidmise eest. Metsapoole põhikool tähistas sel aastal 170. aastapäeva. Ühele väikesele koolile on see pikk aeg. Vilistlased hoolivad oma koolist väga, see on tõeline kogukonnakeskus. Üks olulisi traditsioone on simman, mis toimus sel kevadel juba 30. korda.

Valla kultuuripreemia laureaat MTÜ Randlased

MTÜ Randlased on aidanud kaasa koduvalla traditsioonide säilitamisele ja arengule. Ühing on oma tegevuses jätkusuutlik. Sel aastal toimus kümnendat korda festival Uulu Lamba Vest, samuti korraldab ühing tahkurandlaste suvelõpupidu.

Valla parim naissportlane Kristi Uibu

Kristi Uibu on kümme aastat aktiivselt osa võtnud Häädemeeste valla spordielust. Ta on edukalt esindanud Häädemeeste valda Pärnumaa suve- ja rannamängudel eri spordialadel.

Viimastel aastatel on Uibu aktiivselt tegelnud fitnessiga. 28. oktoobril toimunud Eesti meistrivõistlustel Pärnu kontserdimajas saavutas ta naiste bodyfitness‘is kuue võistleja konkurentsis Eesti meistritiitli.

Andmed: Häädemeeste vallavalitsus