Pildid ⟩ Soontagana malevkond kutsus arheoloogi kampa

"Soontagana maalinn oli omal ajal võimas rajatis ja eestlased panid seal vastu, ei alistunud niisama lihtsalt ja see on ka õpetus tänapäevaks, et vastupanu kasvatab alati tulevasi kangelasi ja nii nagu Andres Saal on kirjutanud oma raamatus Soontagana piiramisest, siis need poisid, kes seda kunagi lugesid, võitlesid vabadussõjas ja võitsid Venemaad,” rõhutas Mandel.