Päästjaid hoidsid rakkes põlevad korstnad

Lääne regioonis kokku reageerisid päästjad möödunud ööpäeval kuuele kütmisega seotud väljakutsele. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits toonitas, et külmade talveilmadega on kütmist alati rohkem ja seetõttu peab ka korstnapühkija küttekolded tihedamini üle vaatama. Korstnast tekkivad tahma- ja pigipõlengud on väga ohtlikud: need lõhuvad kütteseadmeid ja pragude kaudu levib põleng kiiresti hoonesse. Järgneb juba korvamatu kahju.