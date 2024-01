Pärnu noored saavad oma volikogu

"Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035" üheks planeeritud tegevuseks on noorte aktiivne kaasamine otsustusprotsessidesse. Pärnus on aktiivseid noori tänaseni ühendanud Pärnu linna noortekogu, mille liikmete arv on 10-18 liiget vanuses 13-23 eluaastat.

"Pärnus on 18-26 aastate kandidaatide osatähtsus kohaliku omavalitsuse valimistel neli protsenti, mis on väiksem kui Eesti keskmine (5,4 protsenti). Võrreldes 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistega on noorte kandidaatide osatähtsus langenud. Praeguse volikogu koosseisu kandideeris 11 noort vanuses 18-26, kellest valituks osutus kaks. Seega on n-ö pealekasvu tekitamise võimaluseks ja osaluskogemuse pakkumiseks just noortevolikogu," selgitas Pärnu abilinnapea Ene Täht ja lisas, et oluline on noorte kaasatust linna juhtimises suurendada.