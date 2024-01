Transpordiamet hoiatab: suuremad riigiteedki võivad olla libedad

Transpordiamet hoiatab, et temperatuur nii õhus, kui ka teepinnal on miinuspoolel. Külm ilm ei võimalda libedusetõrjevahenditel efektiivselt toimida ja ka suurematel riigiteedel võib olla libedaid lõike. Sõidukijuhtidel soovitatakse vältida möödasõite ja järske manöövreid ning valida ilmastikuoludele sobiv sõidukiirus.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm. Mitmel pool sajab lund. Õhtust hommikuni on oodata saartel ja Lääne-Eestis neli kuni kümme sentimeetrit, Kesk- ja Ida-Eestis kuni neli sentimeetrit lund juurde. Õhtul on tuuline, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb.