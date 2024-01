Paljudele möödujatele on silma jäänud Marksa külas asuv reisilennuk, mis on justkui tee äärde maandunud ja mida inimesed usinasti uudistamas käivad.

Kuigi praegu katab maad lumekiht ja lennukini pääsemiseks tuleb sumbata, on jälgedest näha, et hoolimata sellest on seal talvelgi huvilisi käinud.