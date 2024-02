Hansa hambakliiniku juhataja doktor Krista Toomesoo ütles, et täiskasvanute hambaravi järjekord on neil umbes 2,5 kuud. See on veel lühike ooteaeg. “Teen tunduvalt pikemaid tööpäevi, kui tavaliselt arstidele ette nähtud on, ja seda oma puhkeaja arvelt,” selgitas ta.